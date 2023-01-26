В ряде регионов Украины вводят аварийные отключения света из-за угрозы ракетной атаки: детали

В Украине утром 26 января в связи с возможностью ракетной атаки РФ в нескольких областях и Киеве применяются экстренные отключения света.

Об этом сообщает ДТЭК.

В компании объяснили, что экстренные отключения света вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты повредят энергооборудование.

"Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света", — говорится в сообщении.

Граждан просят следить за обновлениями, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Отметим, что по всей Украине утром 26 января объявлена воздушная тревога из-за активности врага.

Напомним, глава Одесской ОВА Максим Марченко утром 26 января заявил, что Россия готовится нанести новый массированный ракетный удар по Украине.

Также об опасности предупредил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов: "Во время воздушной тревоги находитесь в укрытии! Враг совершил пуск крылатых ракет!".

Как сообщалось, в ночь на 26 января российские военные возобновили атаки территории Украины с использованием дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136/131. В частности, под удар попал Киев.

По предварительной информации, противник применил 24 дрона. Все 24 – уничтожили украинские защитники.

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