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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В ряде регионов воздушная тревога: есть угроза баллистики

Следует находиться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога

В ряде регионов днем 10 апреля объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают в воздушных силах.

"Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления в областях, где объявлена воздушная тревога!", - отметили в воздушных силах ВС Украины.

По состоянию на 16:16 "покраснели" следующие области:

  • Черниговская

  • Сумская

  • Харьковская

  • Донецкая

  • Запорожская

  • Одесская

  • Николаевская

  • Кировоградская

  • Полтавская

  • Черкасская

Впоследствии сигнал воздушной тревоги раздался и для жителей Киевской области.

Напомним, вражеский разведывательный БПЛА был ночью 10 апреля в районе Запорожья. Были привлечены средства для его уничтожения.

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