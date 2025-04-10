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В ряде регионов воздушная тревога: есть угроза баллистики
Следует находиться в укрытиях.
В ряде регионов днем 10 апреля объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают в воздушных силах.
"Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления в областях, где объявлена воздушная тревога!", - отметили в воздушных силах ВС Украины.
По состоянию на 16:16 "покраснели" следующие области:
Черниговская
Сумская
Харьковская
Донецкая
Запорожская
Одесская
Николаевская
Кировоградская
Полтавская
Черкасская
Впоследствии сигнал воздушной тревоги раздался и для жителей Киевской области.
Напомним, вражеский разведывательный БПЛА был ночью 10 апреля в районе Запорожья. Были привлечены средства для его уничтожения.