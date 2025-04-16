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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В ряде регионов воздушная тревога из-за угрозы баллистики: в ПС сообщили о ракете на Николаев

Враг обстреливает Украину.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © alerts.in.ua

В ряде регионов в ночь на 16 апреля была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что враг запустил ракету в сторону Николаевской области.

«Ракета через Николаевщину! Николаев – укрытие! Ракета мимо города!» – говорится в сообщении.

Позже мониторинговые каналы сообщили, что ракета локационно прекратила существование в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 апреля российская армия атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 и 52 БпЛА типа Shahed .

Мы ранее информировали, что в Днепре произошли взрывы. На Днепропетровщине уже больше часа раздаются сирены .

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