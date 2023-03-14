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В ряды терробороны вступили почти 100 тысяч добровольцев после вторжения РФ – Минобороны

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Время на прочтение
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В ряды терробороны вступили почти 100 тысяч добровольцев после вторжения РФ – Минобороны

Фото: УНИАН

Анна Маляр сообщила, что добровольцы уже фактически стали профессиональными военными.

Почти 100 тыс. добровольцев вступили в ряды Сил территориальной обороны ВСУ в первые недели полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в эфире телемарафона "Единые новости" 14 марта.

Маляр напомнила, что первый отряд украинских добровольцев отправился на фронт с Майдана в марте 2014 года.

"Сегодня у нас есть история, когда добровольцы уже второй волной отправлялись на фронт. Это февраль 2022 года. В первые недели широкомасштабного вторжения почти сто тысяч добровольцев пришли в Территориальную оборону, которая является составной частью Вооруженных сил Украины", — рассказала Маляр.

Она отметила, что в окопах на передовой – и доктора наук, и фермеры, и профессиональные военные, и певцы, и люди творческих, интеллектуальных профессий, айтишники. По мнению замминистра, это свидетельствует "о специфике украинского народа".

"Украинцы, которые пошли в армию добровольцами, фактически стали профессиональными военными. Они противостоят мощному врагу так, что враг не может реализовать свои замыслы и цели", — подчеркнула Маляр.

Отметим, что с 2017 года в Украине ежегодно 14 марта отмечается День украинского добровольца, когда чествуют мужество и героизм защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности государства.

Напомним, накануне глава МВД Игорь Клименко рассказал, что уже 28 тыс. добровольцев подали заявки в "Гвардию наступления" и практически все подразделения уже сформированы.

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Дата публикации
Просмотры
264
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