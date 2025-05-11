В Рыльске на Курщине уничтожили место дислокации окупантов (видео)

Место удара в Рильске

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В Рыльске Курской области уничтожили место дислокации русских военных.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский со ссылкой на пропагандистские каналы.

По его словам, местные сообщают, что убиты и ранены, идет разбор завалов. Оккупанты утверждают, что, вероятно, удар был нанесен с помощью HIMARS.

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© Telegram / Денис Казанский

Глава Рыльского района сообщил, что в результате удара три человека получили ранения.

Дата публикации 23:03, 11.05.25 Количество просмотров 8 В Рыльске на Курщине уничтожено место дислокации росийских оккупантов

Ранее мы писали об успешном ударе по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА вблизи Теткино.