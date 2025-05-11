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В Рыльске на Курщине уничтожили место дислокации окупантов (видео)
Оккупанты жалуются, что ВСУ нанесли удар по Рыльску на Курщине.
В Рыльске Курской области уничтожили место дислокации русских военных.
Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский со ссылкой на пропагандистские каналы.
По его словам, местные сообщают, что убиты и ранены, идет разбор завалов. Оккупанты утверждают, что, вероятно, удар был нанесен с помощью HIMARS.
Глава Рыльского района сообщил, что в результате удара три человека получили ранения.
Ранее мы писали об успешном ударе по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА вблизи Теткино.