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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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244
Время на прочтение
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В Рыльске на Курщине уничтожили место дислокации окупантов (видео)

Оккупанты жалуются, что ВСУ нанесли удар по Рыльску на Курщине.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Место удара в Рильске

Место удара в Рильске

В Рыльске Курской области уничтожили место дислокации русских военных.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский со ссылкой на пропагандистские каналы.

По его словам, местные сообщают, что убиты и ранены, идет разбор завалов. Оккупанты утверждают, что, вероятно, удар был нанесен с помощью HIMARS.

/ © Telegram / Денис Казанский

© Telegram / Денис Казанский

Глава Рыльского района сообщил, что в результате удара три человека получили ранения.

Ранее мы писали об успешном ударе по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА вблизи Теткино.

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Дата публикации
Количество просмотров
244
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