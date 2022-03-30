В салонах были семьи: в Чугуевском районе из-за наезда авто на мины погибли люди

В салонах были семьи: в Чугуевском районе из-за наезда авто на мины погибли люди

Пока саперы не разминируют территории, где были боевые действия, ехать на них опасно.

В Чугуевском районе Харьковской области автомобили наехали на мины, в результате чего погибли и травмировались люди, ранения получил также шестимесячный ребенок.

Об этом сообщил начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в области Сергей Болвинов.

По его данным, в машинах ехали семьи. Транспортные средства наехали на мины или не обезвреженные боеприпасы.

В результате чего погибли двое мужчин, получили ранения еще пять человек, в том числе шестимесячный ребенок.

"Призываю всех, кто находится в зоне ведения боевых действий, на оккупированных территориях, а также тех, кто хочет вернуться в только что освобожденные населенные пункты. Ни в коем случае не двигайтесь в перекрытых направлениях или на которых только что закончились боевые действия. Ни дорогами, ни обходными путями! Пока наши саперы не провели разминирование, это очень опасно", — призвал Болвинов.

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