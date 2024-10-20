В сбитой в Украине ракете КНДР нашли западные компоненты: Сибига обратился к союзникам

Он призвал к решительному реагированию.

Недавняя экспертиза северокорейской ракеты KN-23/24, сбитой в Украине, выявила многочисленные недавно производимые компоненты западного производства, из-за чего министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к союзникам.

Андрей Сибига сообщил об этом в соцсети "Х".

"Это возмутительно. Недавняя экспертиза северокорейской ракеты KN-23/24, сбитой в Украине, обнаружила многочисленные недавно производимые компоненты западного производства. Путин и Ким до сих пор имеют к ним доступ", — написал он.

Андрей Сибига также призвал союзников решительно отреагировать, усилить санкции и экспортный контроль, а также укрепить украинский воздушный щит.

"Путин и Ким до сих пор имеют к ним доступ. Мы призываем союзников решительно отреагировать, усилить санкции и экспортный контроль, укрепить наш воздушный щит", – сказал он.

Напомним, военные Северной Кореи присоединились к войне против Украины, что создает серьезную угрозу дальнейшей эскалации и увеличению масштабов агрессии.

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