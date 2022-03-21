В СБУ перечислили Telegram-каналы, где россияне публикуют фейки и провокации о войне в Украине

В СБУ перечислили Telegram-каналы, где россияне публикуют фейки и провокации о войне в Украине

Украинцев призвали проверять информацию и доверять только официальным ресурсам.

Служба безопасности Украины обнародовала список Telegram-каналов, которые координируются спецслужбами РФ для пропаганды.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Пропаганда РФ, несмотря на развязанную войну в Украине, до сих пор пытается объяснить миру, что "не все так однозначно". Эти пророссийские нарративы в нашем информпространстве щедро продуцирует целый ряд телеграм-каналов. А кроме того — фейки, откровенные провокации и видео с мест обстрелов" наших городов российскими ракетами", – говорят в СБУ.

В перечне Telegram-каналов, координируемых спецслужбами РФ: "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

Их материалы являются частью психологических и информационных спецопераций, осуществляемых РФ. Украинцев призывают не доверять этим и пропагандистским ресурсам, не распространять их публикации и не способствовать врагу.

"Доверяйте проверенным и официальным источникам информации", — добавили в СБУ.

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