В СБУ подтвердили, что это они атакуют НПЗ в России: сколько уже поражено

Все заводы работают на российский военно-промышленный комплекс и являются военными целями.

С нового года дроны СБУ активно атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы. Так, на сегодняшний день повреждены и частично выведены из строя уже 13 НПЗ.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ в справке о работе спецслужбы за 2022-2024 годы.

В СБУ отметили, что они регулярно устраивают "бавовну" не только на временно оккупированных территориях Украины, но и по всей территории России. В спецслужбе пояснили, что таким образом переносят войну поближе к Кремлю.

Также читайте Подоляк рассказал о влиянии ударов по российским НПЗ на Путина

"С нового года дроны СБУ активно атакуют российские НПЗ. На сегодняшний день уже 13 нефтеперерабатывающих заводов повреждены и частично выведены из строя. Все заводы работают на вражеский ВПК – обеспечивают российскую армию горючим. А значит тоже являются военными целями", – пояснили в украинской спецслужбе.

Там отметили, что в результате экспорт российской нефти упал на треть, а также напомнили, что "все военное могущество России держится на нефти".

Напомним, после одной из последних атаки беспилотниками в ночь на 23 марта вспыхнул пожар на Куйбышевском НПЗ в Самарской области РФ. Завод приостановил работу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: США просят ГУР и СБУ не уничтожать российские нефтеперерабатывающие заводы?! ТСН разобралась!

Читайте также: