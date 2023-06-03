В СБУ прокомментировали подрыв автомобиля с предателем Дидоводюком и его дочерью на Запорожье

В ведомстве пообещали, что коллаборанты будут ликвидироваться и дальше.

В Службе безопасности Украины прокомментировали ликвидацию коллаборанта Сергея Дидоводюка и его дочери на Запорожье 2 июня. Там отметили, что все детали могут раскрыть после победы Украины в войне, а к тому времени "бавовна" продолжит гореть на захваченных территориях.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в комментарии OBOZREVATEL.

"Все детали "бавовны" мы сможем рассказать после нашей победы. Но, учитывая некоторые случаи, которые происходят на временно оккупированных территориях, коллаборанты должны понимать: для них лучше оказаться в украинской тюрьме, чем на концерте Кобзона. Как неоднократно подчеркивал глава СБУ Василий Малюк, "бавовна" пылала, пылает и будет пылать", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в оккупированной Михайловке СБУ ликвидировала предателей – отца и дочь Дидоводюк. Сергей Дидоводюк был заместителем руководителя штаба "Мы вместе с Россией", а его дочь Яна была заместителем председателя "военно-гражданской администрации поселка Михайловка" Вячеслава Бидняка и, по сообщению источников, его любовницей.

Сам Бидняк тоже находился в автомобиле в момент взрыва. О его состоянии пока неизвестно.

Также в машине находилась жена Сергея Дидоводюка. Она травмирована.

Накануне о взрыве авто с коллаборантами сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.