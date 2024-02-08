В СБУ сделали громкое заявление об атаках российских хакеров

Развединформация, собранная киберметодами, помогает СБУ проводить уникальные спецоперации.

Об этом рассказал начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк на Киевском международном форуме по кибербезопасности "Устойчивость во время кибервойны", сообщает пресс-служба СБУ.

“Мы действуем проактивно: проникаем глубоко в системы врага. Наша основная цель – получить важную разведывательную информацию, которая затем используется в топовых спецоперациях СБУ. Это и ликвидация военных преступников, и поражение военных объектов и инфраструктуры, работающей на российский ВПК, и другие. Во многих спецоперациях СБУ сегодня находится киберкомпонент”, — объяснил Илья Витюк.

Кроме того, по его словам, собранная развединформация передается Силам обороны или международным партнерам, если это касается, например, попыток избежать санкций со стороны РФ. Таким образом, СБУ препятствует России наладить новые цепочки поставок, чтобы продолжать войну против Украины.

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Илья Витюк отметил, что ГКИБ применяет гибкий подход к противодействию киберугрозам, поскольку их количество за период полномасштабной войны выросло втрое. Так, за последние 2 года СБУ нейтрализовала почти 10 тыс. кибератак.

"Это результат сочетания оперативных и технических мероприятий, сотрудничества с международными партнерами", — отмечает он.

Руководитель ГКИБ СБУ также акцентирует, что поскольку кибервойна является частным измерением нынешней военной агрессии РФ против Украины, то и ответственность за кибератаки на гражданские объекты критической инфраструктуры также должны расцениваться не иначе, как военные преступления.

“Я призываю наших партнеров уделить этому внимание. Следует найти новые механизмы доказывания именно для таких преступлений. Это позволит на международном уровне привлекать к ответственности российских киберпреступников, прежде всего работающих в спецслужбах. Чтобы каждый государственный хакер там осознавал, что рано или поздно его ждет международная уголовная ответственность”, — подчеркнул Илья Витюк.

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