В Счастье не могут потушить пожар на Луганской ТЭС из-за обстрелов боевиков: видео

В Счастье не могут потушить пожар на Луганской ТЭС из-за обстрелов боевиков: видео

Наблюдается горение уже трех трансформаторов, в каждом из которых находится 40 тонн масла.

Во вторник, 22 февраля, при обстреле пророссийских боевиков с временно неподконтрольной территории произошло попадание снаряда в трансформатор на территории Луганской ТЭС. Это привело к дальнейшему возгоранию, разливу масла и переброске огня на соседний трансформатор.

Как сообщили в управлении ГСЧС Украины в Луганской области, спасатели не могут начать тушить пожар, потому что обстрелы продолжаются.

По состоянию на 14.30 на территории ТЭС в городе Счастье наблюдается горение уже трех трансформаторов, в каждом из которых находится 40 тонн масла. При дальнейшем разливе горючего существует угроза распространения пожара на вторую очередь — еще 3 трансформатора.

На тушение пожара направлено 12 единиц техники, однако они остановились на подъезде к городу Счастье, поскольку место возгорания все еще обстреливают боевики.

"Ситуация с пожаром в настоящее время без существенных изменений, обстрелы продолжаются, техника ГСЧС находится в готовности. По словам персонала, распространения пожара за пределы трансформаторной площадки в настоящее время нет", — отмечается в сообщении.

Напомним, если пророссийские боевики не прекратят обстреливать город Счастье Луганской области, руководство области примет решение об эвакуации.

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