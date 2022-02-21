В Счастье взорвалась автозаправка в результате обстрела боевиков: фото

В Счастье взорвалась автозаправка в результате обстрела боевиков: фото

Фото пожара АЗС опубликовал Антон Геращенко.

Российско-оккупационные войска 21 февраля в который раз обстреляли Счастье Луганской области, как следствие загорелась и взорвалась АЗС.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Также читайте Российские наемники открыли огонь из тяжелого вооружения по Луганску: видео

"В результате обстрела боевиками с оккупированной территории Счастье вспыхнула и взорвалась АЗС", – написал он, выложив соответствующее фото.

В результате обстрела боевиками с оккупированной территории пгт. Счастье загорелось и взорвалось АЗС. Пожалуйста... Опубликовано Антоном Геращенко Понедельник, 21 февраля 2022 г.

Напомним, за сутки 20 февраля российские боевики произвели 80 обстрелов, 72 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один украинский военный получил ранение.

В частности, российские наемники уничтожили грузовик ЗИЛ-131 украинских представителей Совместного центра контроля и координации (СЦКК) на мосту возле КПВВ "Счастье".

Читайте также: