В секретном пункте приказа Путина говорится о численности призывников: названа цифра

В секретном пункте приказа о мобилизации говорится о миллионе призывников, подлежащих частичной мобилизации.

Об этом сообщил эксдепутат российской Госдумы Илья Пономарев.

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По его словам, в секретном пункте говорится о призыве миллиона граждан РФ, а не 300 тысячах, как заявляют власти.

"Что касается засекреченного пункта, то, по моей информации, в нем говорится о численности мобилизованных, а именно об установлении цифры в миллион. В итоге они выбрали более мягкий вариант и переписали обращение Путина, чтобы не раздражать народ", — объяснил Пономарев.

Также он добавил, что против мобилизации выступает даже ближайшее окружение фюрера Путина.

Напомним, что обращение Путина и объявленная им мобилизация – это признание поражения в его "спецоперации".

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