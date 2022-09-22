В секретном пункте приказа Путина говорится о численности призывников: названа цифра

В секретном пункте приказа Путина говорится о численности подлежащих мобилизации призывников.
В секретном пункте приказа о мобилизации говорится о миллионе призывников, подлежащих частичной мобилизации.
Об этом сообщил эксдепутат российской Госдумы Илья Пономарев.
По его словам, в секретном пункте говорится о призыве миллиона граждан РФ, а не 300 тысячах, как заявляют власти.
"Что касается засекреченного пункта, то, по моей информации, в нем говорится о численности мобилизованных, а именно об установлении цифры в миллион. В итоге они выбрали более мягкий вариант и переписали обращение Путина, чтобы не раздражать народ", — объяснил Пономарев.
Также он добавил, что против мобилизации выступает даже ближайшее окружение фюрера Путина.
Напомним, что обращение Путина и объявленная им мобилизация – это признание поражения в его "спецоперации".
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