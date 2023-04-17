В секретных документах Пентагона нашли дату начала контрнаступления ВСУ – СМИ

Отмечается, что Украина делилась с США не всеми деталями контрнаступления, поэтому вполне вероятно, что дата будет перенесена.

В секретных документах Пентагона СМИ нашли дату начала контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Контрнаступление ВСУ ожидается 30 апреля, пишет Newsweek со ссылкой на слитые документы.

Как отмечает издание, в документах говорится, что поддержка, обещанная Пентагоном, уже направляется в Украину перед контрнаступлением ВСУ, старт которого запланирован на конец апреля.

В то же время, ссылаясь на источники разведывательного сообщества, журналисты отмечают, что слитые в Сеть секретные сведения, в которых указана окончательная дата украинского наступления, базируются на перехвате телефонных разговоров и, вероятнее всего, является "настоящим секретом", а не фейком.

Однако отмечается, что Украина делилась с США не всеми деталями контрнаступления, поэтому вполне вероятно, что дата будет перенесена.

Также секретарь СНБО Данилов заявлял, что решение о начале будет принимать Залужный. И только тогда, когда сочтет нужным.

Отметим, подозреваемому в "сливе" секретных документов Пентагона военному США Джеку Тейшейре официально предъявлены обвинения.

Украинская сторона заявила, что Соединенные штаты Америки не имеют информации о украинском вероятном наступлении.

Между тем, американские аналитики считают, что истоки секретной информации Пентагона полезны для России, поскольку дают ее властям представления о планах Украины и США, а также об отношении Штатов к российской войне против Украины.

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