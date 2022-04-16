В селах Ровенщины радуются переселенцам, потому что наполняются школы и пригодились покинутые дома

Людям дают все, что нужно для дальнейшей жизни.

Бесплатные дома, живописная природа и полесское гостеприимство. Тех, кто убегает от войны и нуждается в помощи, приглашают жить в селах Ровенщины. Местные переселенцам помогают продуктами, одеждой и даже ищут работу. Но не скрывают, что имеют и свой интерес — развивать села и наполнять школы.

Об этом говорится в ТСН.

Четырехмесячной Милане еще тяжело успокоиться после долгой дороги из Торецка. Она с мамой, братьями и тетей выезжала из-под обстрелов, пока ее папа защищает Украину. Сейчас осматривают и заселяются в дом, в котором им бесплатно дали жить в селе Ровенской области. «Мы не ожидали таких условий, что будет и стиральная машинка и все коммуникации, все в доме, мы очень довольны», – говорит Виктория.

Самая сладкая, говорят, в деревне тишина. По их родному Торецку, рассказывают, оккупанты стреляют постоянно.

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Сейчас более 52 тысяч тех, кому приютили на Ровенщине. А недавно именно в это село начали ехать один за другим. Лилия в день получает более полутысячи звонков. Женщина до войны занималась недвижимостью, теперь волонтер. «Начали звонить как агенту по недвижимости, но ведь я понимала, что война, у людей денег может не быть и куда селить их, тоже не знала, так я пошла к главе сельского совета», — рассказывает волонтерка.

Там и решили обустраивать пустые избы и селить людей бесплатно. «Очень много заброшенных домов. Я рада, что туда заселяются люди и школа пополнится детьми», — говорит староста Яполоцкого старостинского округа Мария Комар.

Семья Наумцев стали первыми заселенными. Сын Алексей хоть и дистанционно и учится в здешней школе. Говорят, приняли его как родных. «Приготовили нам здесь, по-домашнему, как родные, а природа самая лучшая, лучшая – это Полесье», – убеждает переселенка из Харькова.

Они приехали из Харькова, а туда бежали, когда 8 лет назад пришли россияне в Луганскую область. «Поехали из Кадиевки в Харьков, в чем были: в шлепках, в шортах на последнем поезде из Алчевска», — рассказывает Дмитрий.

Ровенчане опекают переселенцев из более пострадавших регионов страны

Только накануне в Харькове приобрели жилье и обустроились, как оккупанты пошли полномасштабно на Украину. Под обстрелами оказался и их район.

Когда их историю узнала семья Виктора без колебаний дали им жить сыновний дом. Муж говорит, несмотря на все горе, которое принесли россияне, они украинцев и объединили. "Уже Украина не будет разъединена, Украина будет уже едина как никогда", — убежден мужчина.

В этой деревне теперь живут десятки переселенцев из Киевщины, Черниговщины, Донетчины, Луганщины. А некоторые уже планируют здесь оставаться навсегда. Вот и крошечная Милана улыбается в новом доме. Ее двоюродный брат Никита просит передать несколько слов нашим защитникам. «Чтобы они поскорее закончили войну и победили Россию», — говорит мальчик.

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