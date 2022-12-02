В селах в серой зоне Донбасса в подвалах проживают по 40 человек, которые боятся уехать: прячут там и детей

На Донецком фронте враг стремится вытеснить украинских армейцев и неустанно сыплет снарядами, пытаясь стереть с лица земли целые городки. Кто успел из местных жителей уже эвакуировался, а других, чтобы уберечь жизнь, уговаривает уехать полиция, говорится в ТСН.

Люди боятся покидать свои даже разрушенные дома не только потому, что идти некуда, но и потому, что дороги к большой земле под огнем оккупантов.

В селе Великие Новоселки, несмотря на огонь оккупантов, до сих пор проживает несколько сотен человек, они давно без связи, света, газа и тепла. На крайних улицах этого поселка достаточно хорошо слышны пулеметные очереди, потому что линия фронта уже очень близко. Хотя этот поселок фактически оказался в серой зоне.

В одном из подвалов проживает сорок человек одновременно. Греются буржуйками и укутываются в одеяла. Еду готовят на костре. Для Людмилы — это единственное место убежища, потому что от ее дома из-за попадания артиллерии ничего не осталось.

Полицейские приехали не только для того, чтобы перечислить людей после очередной атаки, но и хотят уговорить хоть кого-нибудь уехать из окруженного войной поселка. Это уже не первый визит бойцов в этот подвал, но пожилым людям сложно оставить свое имущество, даже разрушенное и уехать в неизвестность. Все уговоры полицейские в очередной раз слышат традиционное оправдание страха этих людей. “Эвакуироваться я точно не буду. Там мы никому не нужны”, – убеждены люди.

В соседнем подвале-укрытии люди и животные одновременно, есть даже дети. Но несовершеннолетних быстро прячут от камеры ТСН и самих правоохранителей, родители боятся, что их заберут силой. Поэтому все, что остается полицейским, просто собрать заявки на гуманитарную помощь. Их здесь целая кипа. “Люди просят гигиенические наборы. Люди просят дрова”, — говорят полицейские.

Вывезти кого-то насильно, а тем более детей без разрешения родителей, полицейские не имеют права. Каждый раз вынуждены сюда ездить ради мирных уговоров сделать этот шаг и спасти свою жизнь. “Трех детей мы уже эвакуировали из Великой Новоселки в безопасные города. Это за последнюю неделю. Остальные пока не хотят, но разговариваем”, — добавляют полицейские.

В этот раз бронемашина возвращается без дополнительных пассажиров. Жители Новоселки остаются под огнем артиллерии в своих подвалах в надежде, что очередной обстрел не станет для них последним

Читайте также:

В Запорожье в "Пункте несокрушимости" спасли мужчину, у которого произошел инсульт

Что будет с Белоруссией после поражения России: военный эксперт описал сценарий

Синоптикиня рассказала, когда украинцам ждать оттепели