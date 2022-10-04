В селе близ Изюма смогли похоронить останки убитых только с освобождением территорий

На Харьковщине в освобожденной Каменке люди понемногу приходят в себя от оккупации.

Каменка всего в километре от Изюма, здесь почти все дома здесь сгорели или разбиты, потому что с марта жили под непрерывными обстрелами, говорится в ТСН.

В селе погибли почти сотня людей, разрушены целые улицы и кажется, что здесь нет ни души. Впрочем, семья Здоровцев – одна из немногих, кто живыми прошел через ад. "Обстрелы почти не прекращались и день и ночь. Это был ужас", – рассказывает Галина.

Два месяца семья жила в одном подвале с соседями. В тот день, когда россияне захватили Изюм, начали хозяйничать и в Каменке. "Самое страшное – ждать, когда откроют двери. Поставили нас у стены и спрашивают: "кто вы такие? Мы ваши освободители, мы пришли вас от нацизма защищать», – рассказывает Ярослав Здоровец.

После нескольких дней допроса мужчины были отпущены. Впрочем, говорят люди, легче не стало. Местных пытали и расстреливали за мелочи. "Может, не так посмотришь и тебя уже не будет. У нас сосед говорит, что в подвал бросили гранату. Я успел, говорит, отскочить. Он пришел весь обожженный – брови, усы", — делится воспоминанием Елена Здоровец.

До войны в Каменке было около полутора тысяч человек, скольких россияне забрали — неизвестно. Селяне говорят, что вывозили местных автобусов. Оставшиеся самостоятельно подсчитывали погибших, их насчитали почти сотню. Впрочем, добавляют люди, что останков многих так и не нашли. "Когда уже пришли украинцы, люди лежали не похоронены – кто в погребах, кто в домах, кто просто на дворе, просто чем-то прикрыты. Некоторых хоронили соседи прямо в огороде", – говорит местная жительница.

Свою Каменку местные теперь называют дорогой смерти. Село разделено по трассе на Изюм — ею оккупанты заходили в город в марте, ею же убегали от Вооруженных сил в сентябре. "Именно наше подразделение последним выходило из Изюма, когда превосходящие силы оккупантов, вооруженные до зубов с техникой, с артиллерией, с самолетами, с вертолетами, всем этим боролись против нас. И в то же время, когда мы обломали зубы этому противнику, мы и этой дорогой заходили назад в Изюм", — рассказывает военнослужащий 113-й бригады ТРО ВСУ "Шалфей".

В селе сейчас с десяток людей, которые продолжают здесь жить без света, газа, связи и воды. На эвакуацию не соглашаются, потому что верят — хуже всего позади.

Заделывают крыши, набирают дождевую воду, пекут хлеб. Гуманитарную помощь в Каменку начали возить всего несколько дней назад, когда разминировали дороги. Людям нужны продукты, лекарства, дрова и свечи.

Но самое главное, говорят, уже есть — флаг Украины, развевающийся над истерзанным селом.

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