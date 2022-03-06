В селе Бузовая Киевской области оккупанты из танков расстреляли школу

В селе Бузовая Киевской области оккупанты из танков расстреляли школу

Снаряды попали и по обычным домам.

В селе Бузовая в Киевской области российские военные открыли огонь по гражданским объектам.

Как передает один из Telegram-каналов, оккупанты из двух танков обстреляли школу и обычные дома.

Информации о потерпевших и погибших пока нет.