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В селе Донецкой области российские оккупанты постоянно пьют и издеваются над местными жителями – Генштаб

В селе Донецкой области российские оккупанты постоянно пьют и издеваются над местными жителями – Генштаб

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
425
Время на прочтение
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В селе Донецкой области российские оккупанты постоянно пьют и издеваются над местными жителями – Генштаб

Пьяные захватчики не дают нормально жить жителям оккупированных территорий Донбасса / Фото: www.obozrevatel.com

Пьяные захватчики наносят жителям села Малоянисоль телесные повреждения и занимаются мародерством.

Во временно оккупированном населенном пункте Малоянисоль Донецкой области отмечено размещение подразделения российских оккупационных войск. Оккупанты постоянно пьют и издеваются над жителями села.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 4 июля.

"Российские захватчики продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи войны. Оккупанты почти постоянно употребляют алкогольные напитки и в нетрезвом состоянии издеваются над гражданскими жителями, наносят им телесные повреждения, занимаются мародерством", — сообщили в Генштабе.

Напомним, 12-летнюю девочку, которую искали возле Мариуполя, нашли мертвой. В гибели ребенка подозревают окупантов.

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Дата публикации
Просмотры
425
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