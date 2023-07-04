В селе Донецкой области российские оккупанты постоянно пьют и издеваются над местными жителями – Генштаб

Во временно оккупированном населенном пункте Малоянисоль Донецкой области отмечено размещение подразделения российских оккупационных войск. Оккупанты постоянно пьют и издеваются над жителями села.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 4 июля.

"Российские захватчики продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи войны. Оккупанты почти постоянно употребляют алкогольные напитки и в нетрезвом состоянии издеваются над гражданскими жителями, наносят им телесные повреждения, занимаются мародерством", — сообщили в Генштабе.

Напомним, 12-летнюю девочку, которую искали возле Мариуполя, нашли мертвой. В гибели ребенка подозревают окупантов.

Читайте также: