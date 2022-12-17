В селе, из-за которой херсонцы бежали из оккупации, не осталось ни одной целой хаты: россияне уничтожали все после грабежа

Но местные возвращаются на руины, готовые зимовать в пристройках и банях, чтобы на своей земле.

В селе Александровка была единственная дорога для херсонцев до конца марта, чтобы уехать из оккупации в Николаев. Это когда-то курортное село над лиманом славилось улицами роз, скалами и большой библиотекой украинских книг. Сейчас Александровка – это село на карте, а в жизни - пустыня из сплошных руин, говорится в ТСН.

Людмила вернулась к своему двору через восемь месяцев после эвакуации и ужаснулась — дом разграблен, избит и заминирован. Ничего не уцелела. “Я все же вернусь, родная земля там, где тебя мать пеленала. Не знаем, что делать”, – говорит женщина.

Дом, в котором родился еще отец Людмилы больше не пригоден для жизни, но он хоть со стенами и это вселяет надежду, что есть возможность восстановления.

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В селе Александровка целых зданий не осталось — разбиты школы, полностью сожжена библиотека. Оккупанты вели себя агрессивно и дерзко. Ограбили все дворы, забрали у людей все автомобили и захватили уцелевшие от своего же обстрела дома и в них жили. “Ребят пытали, которые не хотели сотрудничать с ними, в подвал бросали. Такое делали с людьми. Домой нас не пускали… Повывозили все холодильники, стиральные машины, микроволновки — дома пустые”, — рассказывают местные.

Николай жил в оккупации в Станиславе – это городок возле Александровки. Хотел на Николаев, но дамба уже была непроездной. Живёт сейчас в кухоньке вместе с женой, на огород не выходит, потому что боится. “Повсюду мины есть, было две в этом доме, у нас было. Идем, не видим, а когда зашли – растяжки”, — добавляет мужчина.

В селе повсюду пустота, во дворах разбита техника оккупантов, вражеские окопы и боеприпасы. От красивого и цветущего курортного поселка на лимане ничего не осталось. "У нас были туристы — у нас лиман, скалы и много уже начали приезжать, были перспективы, что будет туристическое село", — говорят люди.

Убегали дамбой, что за селом – это единственная дорога была на Николаев, – но эвакуироваться дамбой смогли не все. Оккупанты из танков били по насыпи. На обочинах остались скелеты автомобилей, в которых люди пытались скрыться от войны. Сколько здесь погибло – неизвестно. Поселок освобождали очень тяжело, потому что оккупанты держались до последнего.

В руины возвращаются люди, туда, где хоть сарай уцелел. Владимир будет жить в бане, воду и продукты привез с собой. “Вернулся в деревню, чтобы сохранить, что осталось. Был в Умани, приехал с дровами, буду здесь зимовать”, – говорит мужчина.

В холоде без света и воды, но на своей земле. Люди верят, что вместе смогут возродить свой поселок, главное – победить оккупантов.

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