В селе Калиновка Киевской области оккупанты обстреляли нефтебазу

В результате обстрела возник пожар.

Вечером 24 марта в селе Калиновка Фастовского района Киевской области российские оккупанты обстреляли нефтебазу.

Как передает пресс-служба ГСЧС Украины, в результате обстрелов возник пожар. Сегодня, 25 марта, по состоянию на 6:25 остатки нефтепродуктов продолжают гореть. Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет.

Отметим, что ночью оккупанты также обстреливали Рубежное в Донецкой области. К сожалению, есть погибшие. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что в регионе не хватает пожарных машин, так что одновременно фиксируют большое количество возгораний. Только в течение минувших суток в области произошел 21 пожар в жилых домах. К слову, в ночь на 25 марта после разрыва снарядов пламенем охватило три жилых дома в центре Рубежного.

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