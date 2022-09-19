В селе Казачья Лопань осетины устроили застенки, а при побеге вывозили в Россию коллаборантов: свидетельства местных

На освобожденных территориях Харьковщины каждый день появляется информация о зверствах рашистов, совершенных за время оккупации.

В селе Казачья Лопань, на границе с Россией, оккупанты более полугода пытали и убивали людей. Более тысячи местных принудительно вывезли в Россию. В настоящее время в селе под ежедневными обстрелами остается несколько десятков человек, говорится в ТСН.

Десятого сентября в село Казачья Лопань первым пешком зашел председатель Дергачевской общины Вячеслав Задоренко. Его мать с первого дня войны была там под оккупацией. Кадры их встречи облетели Сеть.

Во время оккупации рашисты узнали о матери главы общины. За то, что ее сын не признал «русский мир» женщину пытали. «Россияне знали, что это моя мать. Раздевали, ставили на снег, на колени, допрашивали. Психологическое давление было на родителей», – говорит Задоренко.

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Сотни местных прошли через пытки рашистов. На железнодорожной станции был штаб оккупантов, там проводили допросы. «Здесь сидели их военные, которые допрашивали со страстями наших местных. После допроса их швыряли в это помещение. В этой комнате было по 5 по 6 человек. Их здесь держали и не выпускали. Держали по 3 по 4 дня. Здесь сидел дозорный», – показывает голова.

Терроризировали местных и постоянными обстрелами. Говорили: это якобы обстреливают вооруженные силы Украины. Пытались, чтобы люди возненавидели своих защитников.

«Был случай, когда они объявили о раздаче гуманитарной помощи. Собрали большое количество людей на площади, вытащили свои системы залпового огня в сторону наших военных со стороны Золочева. Нанесли удар по Казачьей, погибли люди. На месте сразу же отработали их телерепортеры, снявшие сюжет, как «украинские нацисты» уничтожают местное население», — рассказывает Вячеслав Задоренко.

В селе сначала хозяйничали осетины. Именно они, говорят люди, и совершали больше всего зверств.

О контрнаступлении ВСУ рашисты поначалу не догадывались. Только запахло жареным, начали принудительно вывозить людей в Россию. «Той ночью всех разбудили. Начали кричать, что массовая эвакуация из Казачьей, что придут сюда украинцы и будут вас убивать и вам голову отрежут. В большинстве своем забирали тех, кто работал в верхушке сельского совета и улицкомов. Нас полгода запугивали тем, что вот Украина – они убивают, они заходят в селения, они стреляют в людей, гранаты бросают», — рассказывают местные.

«Россияне покинули село довольно быстро, за несколько часов до нашего приезда. Большого сопротивления мы здесь не встретили. Они покидали много вещей, документации, техники. В посадках, где они стояли, их вещи заминированы», – рассказывают военные.

После бегства россияне обстреливали деревню уже с территории России. Даже во время съемок ТСН взрывы не утихали. Они стремятся из отчаяния, уверенны военные.

Без связи, света и газа в селе живет несколько десятков человек. Местные власти в кратчайшие сроки пытаются восстановить критическую инфраструктуру, а люди тем временем закрашивают на улицах российские флаги.

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