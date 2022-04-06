В поселке Киевской области оккупанты подвесили за головы кур на прищепки на веревках для белья (фото)

В поселке Киевской области оккупанты подвесили за головы кур на прищепки на веревках для белья (фото)

Медицина называет оккупантов психопатами, говорит офицер ВСУ.

В Ворзеле Киевской области российские оккупанты, которые не только уничтожают дома мирных людей, но и убивают граждан и грабят их дома, подвесили за головы кур на бельевые прищепки.

Об этом сообщает UAnimals.

"Эти изверги издеваются, пытают и убивают людей и животных ради развлечения, им доставляет удовольствие страдания других живых созданий. Цивилизованный мир никогда не поймет цель таких поступков, но понятно только одно — в российских глубинках, откуда происходят те, кто сейчас уничтожает все живое на нашей земле, нормой является то, что у нас называют психопатией. Российская армия реализовывает все то, что может представить только больная психика человека", — говорится в сообщении.

На инцидент отреагировал и офицер ВСУ Виктор Трегубов, заявивший: "Оккупанты — это "люди, которых мы называем отморозками, а медицина — психопатами. Люди, лишенные эмпатии, лишены понимания ценности как своего, так и чужого".

Россияне поиздевались над курами в Ворзеле / instagram.com/uanimals.official

Напомним, в оккупированных населенных пунктах Черниговской области путинские армейцы уничтожали все на своем пути. В каждом дворе и погребе спасатели находят российские снаряды. Оккупанты убивали даже домашних животных.

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