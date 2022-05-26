В селе Мощун, которое россияне уничтожили почти полностью, до сих пор ждут комиссию, а пока чинят остатки домов

В селе Мощун, которое россияне уничтожили почти полностью, до сих пор ждут комиссию, а пока чинят остатки домов

Село Мощун стало настоящим форпостом на пути русских орков в столицу и в настоящее время почти разрушено.

Село, где находились не только жилые дома, но и дачи многих киевлян. О восстановлении, восстановлении, говорить там еще рано, но люди пытаются начинать приводить все в порядок, говорится в ТСН.

Мощун без электричества и газа почти с первых дней полномасштабного вторжения. Газ уже подключили, а вот электричества еще нет, говорят, потому, что россияне уничтожили почти все провода, им нужно больше времени.

Несколько дней назад в Мощун начали ездить маршрутки и люди теперь могут добраться до своих домов, в том числе и Валентина Михайловна. Правда, чтобы добраться до своего двора, женщине нужно преодолеть пешком еще несколько километров. Она была там уже несколько раз. В прошлый раз уже засадила огород и работы там хватает. «Душа болит знаете как… Побило все окна, крыша, все, взяла двух помощников, чтобы что-то помогли, а дойти теперь тяжело», — говорит женщина.

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Дорога по селу идет мимо уничтоженных домов. Мощун был очень важен для россиян – это был ключ к Киеву, и они всеми силами пытались его взять и не жалели снарядов для его обстрелов. Как следствие почти каждый дом в Мощуне пострадал.

Александр оставался в Мощуне с первых дней. Думал, здесь будет безопасно, поэтому к нему съехались и дети с внуками, но уже через несколько дней, рассказывает, Мощун стал настоящим адом. «Первый загорелся дом напротив, мы тушили пожар и потом уже начались боевые действия. Потом начали перелетать снаряды через нас, а потом уже числа 28 начали снаряды прилетать на улицу, падать. И после 5 марта 24 часа в сутки", - говорит он.

Лишь в дом Александра прилетели три снаряда. Детей и внуков пришлось эвакуировать. «Когда прилетел первый, мы были дома, а уже дальше мы были у соседки в подвале, там подвал ходуном ходил, а в доме находиться было нельзя, потому что здесь так прилетало», — рассказывает Александр.

Мужчина уже начал собственными силами восстанавливать дом. Говорит, для восстановления ему понадобится около 300 тысяч гривен. «У меня материалы есть, то, что я смогу, я сейчас уже ремонтирую, закрываю дыры, отверстия, где немного позамазываю, что смогу, то сделаю, а другое даже не знаю, что делать», — рассказывает мужчина.

В Мощуне должна работать комиссия, фиксирующая повреждения. Она уже была в нескольких домах, но выборочно. Большинство людей в селе ее не видели. Хотя, говорят, здесь ее ждут чуть ли не в ном дворе.

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