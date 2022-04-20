В селе на Черниговщине, где формировались батальоны для наступления на Киев, с ужасом вспоминают развлечения оккупантов

В селе на Черниговщине, где формировались батальоны для наступления на Киев, с ужасом вспоминают развлечения оккупантов

Почти 250 тысяч украинцев остались под открытым небом из-за войны и уже около 77 тысяч заявок об уничтожении или повреждении жилья поступило через приложение "Действие".

На деоккупированных территориях составляют акты повреждений, чтобы оценить ущерб, говорится в ТСН.

Старость Большой дороги на Черниговщине обходит пострадавшие от русского нашествия сельские дворы. «Люди годами строили все, старались чтобы было... За один день все разрушено все сгорело дотла», — констатирует Екатерина Подолянко.

С землей сравнено 17 домов, до полусотни разрушены. На каждый двор составляют акт, к нему добавляют фото. «Официально еще никто ничего не говорил, мы передаем в сельский совет, дальше в общину, та передает на область, потому что когда будет субвенция уходить из госбюджета — она, разумеется, будет на область идти, а потом область перебрасывает на сельские советы», — объясняет Подолянко.

На пепелищах нет души, потому что хозяева уехали и неизвестно смогут ли вернуться домой хотя бы на осень. «Где же им жить, дома нет, ночевать негде, то у сестры, то где-то у родственников, в основном все в Нежине, семья с детьми сняла квартиру и живет на квартире в Нежине», — рассказывает староста.

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А еще сотня людей живут в поврежденных домах, ремонтируют их самостоятельно. Большая дорога, по сути, была перевалочной базой, именно здесь российская армия формировала батальоны для наступления на Киев и Нежин, через это село прошло ориентировочно 20 тысяч российских солдат и тысячи единиц бронетехники.

Оккупанты постоянно терроризировали местных, искали оружие и телефоны. «Я так понял за оружие, потому что кто-то сказал, что я охотник, и приходят: «Средства связи и оружие», — рассказывает Анатолий Ивашко.

Хозяина двора россияне восприняли, как корректировщика огня. «Он говорит, что вы – наводчики миномета. Мы стоим не понимаем, какой миномет, он говорит, что оттуда летит там миномет. Ну, какой миномет,? А там копна стоит и кто-то ведро повесил, а потому ведро палят», — рассказывает мужчина.

Не преодолев копны сена на огороде, россияне бросили гранату в погреб. Такие развлечения. «Он гранату туда бабах, но она не разорвалась, давай меня толкать туда, мол лезь, показывай, что там», — добавляет Анатолий.

К тем, кого россияне считали корректировщиками, они были невероятно жестокими, говорит фотограф Игорь Волосянкин. «Если идет колонна и кто-то выглянул из окна на звук – стреляли сразу, забирали телефоны, чтобы не смогли передать информацию, но люди все равно находили возможности», – рассказывает он.

С началом широкомасштабного вторжения мужчина сменил фотоаппарат на оружие и ушел в тероборону. Через них местные и передавали о перемещении техники оккупантов, но те методы – военная тайна. «Я их называл бабушки-ниндзя. На языке крутится, очень хочется рассказать, но давайте потом», – говорит мужчина.

Лучшая забава у оккупантов, вспоминающих местные – мародерство. Этим больше занимались россияне в Большой дороге. Они поселились в школе, но места на всех не хватило. Первый день в село зашло оккупантов на сто душ больше, чем местного населения. Захватчики разбрелись по хатам, на сборы местным дали две минуты.

Какие шансы на возмещение украденного и уничтоженного оккупантами жилья

Светлана Примаченко с мужем уже два месяца скитаются по людям, дома не ночуют даже после деоккупации села. В их доме жило 20 оккупантов. «Оно пьяное придет по ногам стрелять. Забрали мужа нижнее белье, носки, все, что можно уносить. Двумя БТРмы заехали, вынесли все, что можно - и ложки, что мы ели, посуду, в морозилке мясо было – вынесли все, что можно. Кролей били и кур резали, а я стою, я ничего не могу сказать. Приходим с мужчиной корову доить, а корова удоена, молоко забрано», — рассказывает женщина.

Армия мародеров из школы вынесла всю оргтехнику. Саму школу разбили и вряд ли здесь когда-нибудь еще будут учиться дети. «Не знаю, будут ли средства на восстановление этого помещения. Я думаю, наша ОТГ предоставит автобус и будут довозить людей в соседнее село», - говорит директор гимназии Валентина Полуда.

В акт об уничтоженных домах староста вписывает и ценное имущество. Похищенное россиянами, так и обозначает: украденное. Но будут ли компенсировать и его или только потерянные квадратные метры, пока не ясно.

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