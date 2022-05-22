В селе на Черниговщине россияне разрушили все дома, местным совсем негде и на что жить

В селе на Черниговщине россияне разрушили все дома, местным совсем негде и на что жить

В поселке на Черниговщине Бакланова Муравейка до 100% поврежденных домов, половина полностью уничтоженных, целые улицы – это сплошные фундаменты.

Жители ютятся по соседям, разбирают пожарища и ждут комиссию, которая опишет имущество, но никто пока не обещает погорельцам компенсаций, говорится в ТСН.

На пепелище копаются мужчина и женщина, разбирают завалы и ищут уцелевшие вещи. «Там сарай был, скот стоял – корова, поросята. Корову выпустили, но там ударило снарядом, поросята сгорели», — говорит Василий.

Этот дом Василий и Людмила строили собственными руками, все что зарабатывали вкладывали в дом. «В кредит жили, у меня все сгорело, а кредит в 100 тыс висит, из банка звонят и говорят платите, и как жить, я не знаю», — добавляет Людмила.

Их дом оказался на траектории вражеских снарядов, осколки избили все овощи и деревья, перепахали поле и попали в дом. И таких домов в этой деревне большинство. «Все повреждены. Каждый день идут на пепелища, засадили огороды, не могут бросить на произвол судьбы, люди хотят вернуться на свое место, где, как говорится, зарыта пуповина», — рассказывает местный староста.

Целые улицы уничтожены артиллерией оккупантов. У кого-то остались дымоходы, у кого-то фундамент или стены. Тетя Зина ждет комиссию, чиновники описывают повреждения. «Комиссию жду пятый день, приехала из Чернигова, чтобы комиссия пришла, переписала. Сплю у чужих людей», – рассказывает женщина.

Когда началась война, тетя Зинаида убежала в Чернигов, потому что думала, что там безопаснее. Пережила ад, вернулась и ужаснулась — ее хата держится на честном слове — дыры, перекошенные стены, ни одного окна. «Живу у соседей. Я не могу отстроить за свои три тысячи, даже не могу заплатить за что-то, чтобы нанять людей, чтобы вынести мусор», — рассказывает женщина.

Сельские чиновники описывают все, что видят, фотографируют. Говорят с людьми как психологи, но помочь пока ничем не могут. Ждут денег от государства. «Впечатляет, что обстрелы были по мирным селам. Мы составляем акты обследования, это небольшая частица, потому что после этого еще предстоит обследовать комиссия по специалистам и определить сумму убытков», — объясняет секретарь Куликовского поселкового совета Наталья Халимон.

К бабушке Екатерине во двор прилетела кассетная ракета от «Урагана». Когда остались живы и не подозревают, от страха все бросили и начали бежать. «Мы голые-босые побежали, как в доме были, а в 6 утра пришли, начали окна забивать, потому что побило снова», — рассказывает женщина.

Радуется Екатерина за корову, которая простояла в стойле месяц, сама отелилась и выжила. Все, что было во дворах, автомобили, комбайны и тракторы – сгорело. Чем возделывать землю женщина не знает. В одиночку едва забросали воронки от авиабомб на своем участке, на каждую понадобилось по три дня, потому что были огромные.

На фундаментах своего дома Василий и Людмила думают, как жить дальше, пока их приютили соседи. За что жить и за что строить – даже не представляют и от этого отчаиваются. «Сказали надейтесь и ждите, мы в полицию ездили, заявление писали и в пожарную. И всюду говорят, что мы ничего не знаем. У нас такого никогда не было», – говорят люди.

Село притихло, потому что на границе снова с той стороны начали сорить из минометов. Люди не жалуются, говорят, как-нибудь будут жить, главное уже добить оккупантов, чтобы понемногу начать отстраиваться и жить без страха.

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