В селе на границе с Беларусью уничтожены целые улицы, люди живут в разрушенных домах рядом с могилами родных

В селе на границе с Беларусью уничтожены целые улицы, люди живут в разрушенных домах рядом с могилами родных

Жители пограничного украинского села на Житомирщине, которое первым приняло удар российской орды, наконец получили хлеб и гуманитарную помощь — из-за близости к белорусской границе они были отрезаны и изолированы от мира.

Чтобы спастись, некоторые убегали по лесам, другие сидели в домах, потому что выходить на улицу было запрещено, потому что оккупанты стреляли в людей, говорится в ТСН.

Улица Центральная в селе Грезля, одно из первых принявших удар, есть на карте, но физически ее уже не существует, теперь это сплошное пожарище. То, что строили с десяток лет, в мгновение ока превратилось в руины. «Сегодня закопали корову, свиньи, куры… Бежали, были до шестого числа, здесь не выдержали, шли лесами двое суток», — рассказывает жительница села, которая только теперь смогла вернуться домой.

После попаданий российских авиабомб в жилые дома решили бежать. Бежали с соседями лесом в мороз, без еды и воды блуждали несколько суток. «Знаете, как воду пили с мазутом с дороги, а воду чистую бабам держали, потому что умирали», — рассказывают соседи.

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Российские оккупанты обстреляли пограничную деревню еще 24 февраля утром. Думали, что там военные. А разгромили – жилье людей и сожгли лес. Под утро по улицам поехали русские панцерники и пошла пехота, в украинском небе появилась российская авиация. «Над моей хатой летали низко, летали по одному-два вертолета, летали днем и бывало ночью летали», — рассказывают местные жители.

Дядя Владимир плачет, потому что его дом и хозяйство уничтожены. Сидели голодными в подвале. Пенсии еще не завозили, отстраивать пока не на что.

Сосед Вячеслав кормит своих кошек и собак русской тушенкой, сам брезгует такое есть. Во время оккупации потерял мать и из-за постоянно стрелявших россиян не смог ее похоронить на кладбище. «Маму выносим, он стоял в лесу, как уклепал, бросаем гробы за летнюю кухню спрятались. Кричу, дай хотя бы бабу похоронить, вот могила вырыта», — рассказывает мужчина.

Жители пограничного украинского села Житомирской области получили гуманитарную помощь

Из-за плотных обстрелов и близости российских танков умершую не могли похоронить полдня. После нескольких недель оккупации русские войска отсюда ушли и все заминировали. Дед Вячеслав теперь каждый день разговаривает со своей мамочкой, потому что она около нескольких метров от дома.

В освобожденном селе на улице людей почти нет, а те, кто уже здесь до сих пор напуганы. Многое живет в разбитых домах. Когда очень тяжело идут в церковь просто постоять, помолиться. Она закрыта, но не уничтожена, русские снаряды сожгли все вокруг, а она устояла хоть и избита осколками.

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