В селе под Черниговом российские оккупанты расстреляли трех подростков

В селе под Черниговом российские оккупанты расстреляли трех подростков

Очередные невинные жертвы российской агрессии.

В селе Мохнатин возле Чернигова российские захватчики убили троих местных подростков.

Об этом рассказал руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина.

По его словам, двум расстрелянным российскими оккупантами парням было по 17 лет, одному - 19. Сообщение о совершении преступления поступило 14 марта около 15 часов.

"Согласно показаниям обратившегося по этому поводу гражданина проезжала колонна военной техники РФ: 7 бензовозов, 3 КамАЗа с боеприпасами в сопровождении БМП. Шли местные жители, их расстреляли из БМП", - сказал Василина.

Двое погибших были братьями-близнецами. Третьему, 19-летнему парню, оторвало ногу, он тоже погиб.

Прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УКУ - "Нарушение законов и обычаев войны".

ТСН.ua

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