В селе под Киевом приходят в себя после обстрелов "Точкой-У" и кассетными боеприпасами

В общине, поселковый совет вместе с военными помогают продуктами и следят за брошенными домами.

Четверо погибших гражданских, уничтожены складские помещения и полностью разбиты частные дома – таков результат недавних обстрелов поселков возле городка Вишневое. Окраины Киевщины приходят в себя от массированных ракетных ударов, которые нанесли российские оккупанты по поселковым общинам. Российские военные задействовали против мирных людей ракетный комплекс «Точка – У» и реактивные системы залпового огня с кассетными боеприпасами. Обломки от ракет с российской маркировкой до сих пор остаются во дворах местных жителей.

Об этом говорится в ТСН.

Частный дом выгорел с третьего до первого этажа. Российская ракета попала в этот дом, пробив дыру в крыше прямо посреди ночи. Оставшийся от нее огромный обломок лежит во дворе. Жители дома, которые чудом уцелели, собирают железные обломки от вражеского снаряда.

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Выбитые окна заслонены, а крыша перекрыта деревянными досками, так сейчас спасаются жители этого дома. На соседней улице большинства спасать уже нечего. Мины крылатые ракеты и тяжелая артиллерия – этот поселок российские оккупанты обстреливали три дня подряд.

Семья Елены – одна из четырех семей, оставшихся на этой улице. От обстрелов оккупантов они прячутся в подвале гаража. Туда снесли кровать, кресла, чемодан с вещами, а на полке стоят свечи и успокаивающее.

Тем, кто остался в общине, поссовет вместе с военными помогают продуктами и следят за покинутыми домами. «Пока мы помогаем 700 человек, это люди, которые остались в своих домах. Около 10 обстрелов было на жилых массивах. Это «русские» у них нет правил», – говорят местные.

Кроме жилищного сектора, под прицел вражеских обстрелов попали давно заброшенные производственные склады, охраняемые местной самообороной. Перед мощным обстрелом, вспоминает Пиксель, российские военные запускали в небо беспилотники. После нескольких часов разведки началась мощная атака.

«Такой звук как самолет летит, такой свист, набирает громкость, мощность и потом над головой, как автоматная очередь только гораздо громче, вроде как фейерверк над головой салют разрывается», — рассказывают свидетели.

Окраины Киевщины приходят в себя от массированных ракетных ударов

Тот убийственный салют из «Градов» с кассетными снарядами и ракетного комплекса «Точка-У» изуродовал склады и разбил все в радиусе нескольких сотен метров.

Неразорванные кассетные снаряды уничтожили. Чудом удалось избежать жертв среди людей.

Как и в 2014 году в Авдеевке, так и сейчас в Киевской области Андрей на позывной «ВАРТА» охраняет рубежи страны от российского агрессора. После двух лет войны на Востоке, получив контузию и повреждение глаза вернулся на работу банковского аналитика. Но полномасштабное пришествие русского оккупанта принуждает вспомнить боевой опыт. «Мы настроены не умирать, а наоборот победить и дальше продолжать мирно жить», – говорит Андрей.

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