В селе в Мелитопольском районе поджарили логово оккупантов — Федоров (видео)

Захватчики разместили свой штаб в одной из захваченных церквей.

В селе Вознесенка Мелитопольского района Запорожской области поджарили логово российских оккупантов.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Даже на девятом месяце оккупации сопротивление жителей настолько мощное, что рашисты буквально задыхаются от него. Сегодня около 14:00 в селе Вознесенка Мелитопольского района "поджарили" логово оккупантов", — написал он.

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Федоров добавил, что "в лучших традициях рашистов" они разместили свой штаб в одной из захваченных церквей.

"Однако наши героические силы сопротивления не ждут небесной кары, которая обязательно настигнет русню. А собственноручно расправляются с врагом", — отметил он.

Федоров добавил, что информация по потерям врага уточняется.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили более 710 оккупантов — наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях. С начала широкомасштабного вторжения потери РФ в Украину перевалили за 77 тысяч личного состава.

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