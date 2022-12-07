В село Посад-Покровское, которое все эти месяцы было на нуле, возвращаются люди: что застали

Из трех тысяч жителей теперь только 170 и те вернулись уже после того, как освободили Херсон, речь идет о селе Посад-Покровское, которое все эти месяцы было на нуле. Оккупанты и бомбили и жгли поселок пытаясь выбить наших защитников из окрестностей, но так и не смогли подвинуть линию фронта. Поселок сгорел полностью, к нему снова потянулись люди, чтобы восстанавливать свою изуродованную землю, говорится в ТСН.

В свой разбитый поселок вернулся из Виннитчины мужчина с внучкой. "Знаете, родные стены греют, сейчас все собираем, что можем собрать. Дом не знаю, что делать, если помощи не будет, еще тридцать лет будем строиться", — говорит мужчина.

Ни одного уцелевшего дома на улице, сплошные пепелища и трубы. Разбросаны газовые баллоны и груды сгоревшего металла. Село Посад-Покровское стояло на линии фронта. "Две мины из фосфора, внутри все сгорело, металл плавился", – рассказывают местные.

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Те, кто уже вернулся в деревню, ищут хоть немного пригодные для жизни дома. "Мы группируются, что-то делаем, у кого крышу перекрыли, кому помогли кровлю сделать. Так кучкой живем, все из разных домов в одном ночуем, то что более-менее целый, топим буржуйки, так живем", — говорят люди.

Наталье 23 года она выезжала с матерью, бабушкой и лежащим дедушкой на простреленной машине в конце марта, когда село уже разрушала российская авиация и артиллерия. Девушка из вернувшихся в родное село наверняка самая молодая. Хочет обустроить хотя бы комнату, чтобы родные вернулись, потому что очень тоскуют по дому. "Сила духа какая-то, сплоченность. Война нас сплотила, мы как одна семья, нас 170 человек. Главное не падать духом, верить, что все будет хорошо, все будет Украина, верим в ВСУ", — говорит она.

От забора осталась только фырка, от веранды кусок стены. Женщина, всю жизнь строившая свой дом пришла на порог и чуть не потеряла сознание. От семейного гнездышка остались стены и те в любой момент могут упасть. “Мы здесь 32 года прожили, у нас здесь были сосны, мы на новый год наряжали все село радовалось, детки из садика шли радовались, а теперь видите что сделали. Выворачивать надо, веранада сгорела, кухня сгорела, там ужас”, — говорит Наталья.

Вернувшиеся жители ходят одними и теми же дорожками, хотя саперы прошли, в углах села еще полно боеприпасов. Сельсовет помогает буржуйками, деревом и пленкой.

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