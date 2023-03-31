В сенат США внесли законопроект по безопасности в Черноморском регионе

Документ предусматривает более активную и решительную внешнюю политику США по Черноморскому региону.

В Соединенных штатах двухпартийная группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий внесла проект закона по безопасности в Черноморском регионе в 2023 году.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Отмечается, что законопроект акцентирует внимание на Черноморском регионе на фоне российского вторжения в Украину. Впервые такой законопроект был внесен 12 июля 2022 года. Его положение сохранили в проекте.

"Документ предусматривает более активную и решительную внешнюю политику США по Черноморскому региону, включая усиление координации между США, НАТО и ЕС, а также укрепление экономических завязей между США и государствами Черноморского региона, в частности, отмечено поддержку Инициативы Трех морей", — говорится. в сообщении.

Также, согласно законопроекту, через 180 дней после его принятия представят межведомственную стратегию увеличения военной помощи США и координации с НАТО и ЕС.

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"Она будет предусматривать, в частности, увеличение безопасности помощи Украине, Румынии, Болгарии, Молдове и Грузии; приоритетизацию систем разведки операций РФ в регионе; возможность создания совместного многонационального штаба, ответственного за планирование обучения и координацию всей военной деятельности союзников и партнеров США в Черном море, активизацию борьбы с российской дезинформацией и пропагандой и тому подобное", — говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 ноября, что зерновому коридору нужна надежная и долгосрочная защита, а также необходимое давление на Россию ради гарантий продовольственной безопасности.

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