В Сенате раскрыли надежды Путина, если США не продолжат помощь Украине

В Сенате рассказали о надеждах диктатора Путина на войну против Украины.

Российский президент-диктатор Владимир Путин надеется, что если США не восстановят военную помощь Украине, то украинское государство "падет в течение нескольких месяцев". Такое заявление сделал глава Комитета по разведке Сената США Марк Уорнер после того, как сенаторы не продвинули новый "важнейший" пакет военной помощи Киеву.

Об этом пишет Business Insider.

"Надежды Владимира Путина на победу связаны с уходом США из Украины. Почему в этот момент мы должны доказывать, что Путин прав?", — подчеркнул Ворнер.

Глава отдела разведки Сената США Марк Уорнер заявил, что Владимир Путин считает, что Украина упадет в течение нескольких месяцев без возобновления военной помощи США.

Марк Уорнер сделал это заявление в среду после того, как Сенат не смог преодолеть порог в 60 голосов, необходимый для продвижения нового пакета военной помощи Украине.

Предложенный президентом Джо Байденом пакет на сумму $110 млрд, который выделил Украине $61 млрд, а также средства для Израиля и помощи Газе, был заблокирован.

Выделение помощи блокируют преимущественно республиканцы. Сенаторы-республиканцы хотят, чтобы пакет содержал меры безопасности на границе США.

Напомним, конгрессмен рассказал, влияют ли успехи украинцев на поле боя, на голосование о помощи в США.

Читайте также: