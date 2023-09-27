В Сенате США обнародовали проект временного бюджета для недопущения "шатдауна": что получит Украина

Это проект на 45 дней для нахождения компромиссного решения по бюджету на 2024 фискальный год.

В Сенате США обнародован проект краткосрочной бюджетной резолюции. На фоне продолжающихся дискуссий вокруг принятия бюджетного законодательства в Конгрессе Резолюция должна предотвратить остановку работы федерального правительства США.

Как сообщила в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова, проект резолюции предусматривает финансирование правительства США до 17 ноября 2023 года.

"То есть это проект на 45 дней, в течение которых считается, что будет найдено компромиссное решение по бюджету на 2024 фискальный год", — отметила Маркарова.

Внесенный законопроект о непрерывных ассигнованиях на 2024 год предусматривает выделение 6,152 млрд долларов на дополнительную помощь Украине, в частности:

4,499 млрд долларов – оборонные расходы;

1,650 млрд. долларов – экономическая поддержка (в том числе прямая бюджетная);

Прочие расходы.

“Это только представленный проект. До остановки правительства остается три рабочих дня, в течение которых будут продолжаться очень активные дискуссии и в Сенате, и в Палате представителей. За которыми мы в посольстве не только активно следим, но и активно адвокатируем необходимость непрерывной поддержки Украины», — резюмировала Маркарова.

Риск "шатдауна"

В Государственном департаменте Соединенных Штатов заявили, что возможный шатдаун может повлиять на помощь Украине в войне против российских агрессоров.

Добавим, что шатдаун – временная частичная остановка работы государственных органов.

В истории Соединенных Штатов шатдаун проходил 17 раз, последний раз — в 2018 году, предпоследний — в 2013 году из-за несвоевременно принятого бюджета. Это — то же, что и прекращение работы правительства США.

В феврале 2019 тогдашний президент США Дональд Трамп подписал правительственный бюджет на 2019-й финансовый год, чем остановил шатдаун.

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