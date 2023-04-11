В Сенате США проведут закрытый брифинг из-за утечки секретных документов

Руководство США и их союзники опасаются, что из-за этой утечки будут скомпроментированы внешние отношения.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер направил в администрацию запрос о проведении секретного брифинга для сенаторов по поводу информации об утечке данных Пентагона, содержащих много информации о войне в Украине.

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Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на спикера сенатора Шумера.

Сообщается, что руководство США и их союзники опасаются, что из-за этой утечки будут скомпроментированы внешние отношения.

"В то время как Пентагон задействовал "межведомственные усилия" для оценки влияния утечки, официальные лица США и их близкие союзники уже опасаются, что утечка может поставить под угрозу конфиденциальные источники и скомпрометировать важные внешние отношения", — говорится в сообщении.

Кроме того, издание сообщает, что Министерство обороны США ограничило доступ к секретным документам, которые ранее были доступны сотням людей в американском правительстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в комитете по разведке Палаты представителей США считают, что утечка секретных документов Министерства обороны по поводу российской агрессии могут иметь фатальные последствия для украинцев.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки секретной информации.

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