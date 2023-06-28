В сентябре должны были праздновать 15-летие: что известно о сестричках-близняшках, которых в Краматорске убила ракета РФ

В этом году сестры-близняшки закончили восьмой класс.

В Краматорске Донецкой области во время ракетного удара России по кафе погибли сестры-близняшки Юлия и Анна Аксенченко. В сентябре девочки имели бы празднование свои 15-летие.

Об этом сообщает Управление образования Краматорского городского совета.

"С грустью и нестерпимой болью сообщаем о гибели двух сестер Аксенченко Юлию и Анну, учениц Краматорской ООШ №24. В этом году они закончили восьмой класс, а 4 сентября должны праздновать свои 15-летие. Российская ракета остановила биение сердец двух ангелочков", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 27 июня Россия нанесла удар по Краматорску. Выпустила две ракеты "Искандер". Одна из них попала в центр города, в пиццерию, где находились многие люди. Также в эпицентре взрыва оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения, в которых вылетели окна и двери.

По последним данным, в Краматорске в результате ракетного удара количество жертв возросло до девяти человек. Спасатели утром в среду, 28 июня, обнаружили еще одно тело под завалами.

ТСН.ua собрал все, что известно о ракетном ударе по Краматорску 27 июня.

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