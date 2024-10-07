В сентябре потери россиян на войне против Украины побили рекорд — британская разведка

Предыдущий рекорд потерь в рядах оккупантов был зафиксирован в мае 2024 года.

В сентябре 2024 года среднесуточный показатель потерь российских захватчиков убитыми и ранеными побил новый рекорд.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

"По словам украинского генерала, среднесуточные потери составили 1271 в день по сравнению с предыдущим месячным максимумом войны в размере 1262, зафиксированным в мае 2024 года. С начала полномасштабного вторжения Россия, вероятно, потеряла более 648 тысяч солдат", — пишет британская разведка.

Разведчики считают, что увеличение потерь среди россиян связано с расширением зоны боевых действий в Харьковской и Курской областях. Также на это повлияло увеличение интенсивности боевых действий на линии фронта.

В британской разведке прогнозируют, что потери россиян к концу года, скорее всего, будут превышать 1000 единиц личного состава в день.

Напомним, общие боевые потери российских оккупантов на 7 октября составили 661 630 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1160 захватчиков.

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