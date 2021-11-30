В Сербии вынесен первый приговор за организацию войны в Украине

В Сербии вынесен первый приговор за организацию войны в Украине

Ранее сербский суд вынес приговоры против наемников за участие в войне на Донбассе.

В Сербии Верховный суд Белграда приговорил к шести месяцам домашний арест боевика, который воевал на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований на востоке Украины и вербовал других граждан для отправки на Донбасс.

Об этом сообщает Radio Slobodna Europa (RSE).

Это первый приговор в Сербии за организацию участия в войне на оккупированной территории Украины.

Обвиняемый свою вину признал. В документе, однако, суд скрыл личность осужденного, утаив все детали — имя и фамилию, год рождения, адреса проживания, а также имен других людей.

"Он виноват в том, что в период с 18.10.2014 г. по середину ноября 2014 года, в состоянии вменяемости принимал участие в вооруженном конфликте в иностранном государстве, зная, что это запрещено законодательством, и вербовал других лиц к совершению этого преступления", — говорится в тексте приговора от 22 октября.

Осужденный связывался с заинтересованными боевиками в Сербии через социальные сети, а затем по электронной почте "отправлял им авиабилеты на рейс Белград-Москва". Их имена и фамилии также скрыты в приговоре.

Также подсудимый добровольно присоединился к пророссийским боевикам на востоке Украины. Он основал военизированное формирование "Интернациональная бригада" (Unité Continentale), в состав которого входили сербы, французы и испанцы.

В целом за участие в войне на Востоке Украины на стороне пророссийских боевиков Верховный суд Сербии за период с 2015 по 2018 год вынес 32 приговора.

Все приговоры были вынесены из соглашения о признании виновности. В 28 случаях суд приговорил подсудимых к условному наказанию, а четырех человек к домашнему аресту на шесть месяцев.

По оценкам посла Украины в Сербии Александра Александровича в заявлении в декабре 2018 года, более 300 граждан Сербии ушли воевать за пророссийских боевиков на Донбассе.

Ранее сообщалось, что на Донбассе 20 финнов сражались за боевиков, однако их действия не расследуют.

Ранее сообщалось, что в Чехии апелляционный суд утвердил 20-летний срок заключения боевику "ЛНР".