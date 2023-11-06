В Сеть попало видео зачистки боевиков "Вагнера" в Судане: на кадрах, вероятно, спецподразделения ГУР

Видео якобы сняты за последние две недели в одном из городов Судана.

В Сети появилось видео, на котором якобы украинские военные ликвидируют боевиков ЧВК "Вагнера" в Судане — по данным источников, это могут быть спецподразделения ГУР.

Ролик публикует Kyiv Post.

По словам собственного источника в СБУ, сейчас в африканской стране продолжается "операция по зачистке ЧВК "Вагнера", их местных террористов и спецслужб РФ".

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"На кадрах, вероятно, видна работа спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — добавил анонимный источник. Отмечается, что кадры были сняты "за последние две недели" в одном из районов Судана.

Kyiv Post отмечает, что первое черно-белое видео было снято ночью беспилотником с помощью инфракрасного изображения. На нем неизвестное подразделение окружает военный комплекс, один из военных использует ручную ракетную установку, чтобы выстрелить в окно здания. После этого раздаются взрывы, а наемники пытаются скрыться.

Второе видео снято днем с самолета, находящегося на высоте 200-400 метров над землей.

Издание отмечает, что украинское правительство официально не признало проведение операций в Судане.

Ранее появилась информация, что украинские спецслужбы, вероятно, атаковали группировку "Силы быстрого реагирования" в Судане, которая поддерживает ЧВК "Вагнера". В украинской разведке заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию от CNN.

Напомним, ранее стало известно, что бывшие "вагнеровцы" массово переходят в чеченское спецподразделению "Ахмат", которое подчинено "Росгвардии".

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