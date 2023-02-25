В сети бойкотируют известную пивную компанию, нарушившую обещание уйти из России: производитель ответил

Компания Heineken пообещала вывести свой бизнес из России после того, как страна-агрессорка вторглась в Украину.

Производитель популярного пива Heineken, обещавший покинуть Россию после ее полномасштабного вторжения в Украину, нарушил свое обещание. В ответ недовольные пользователи сети бойкотируют пивную нидерландскую компанию.

Об этом пишет The Street.

Как передает издание, фанаты пива, возмущенные решением в сети, превратили фирменную зеленую бутылку Heineken в заостренные шары и заявил, что «гордится сторонником российского геноцида».

В сообщении пользователи отметили, что «В прошлом году Heineken выпустил не менее 61 нового продукта на #российский рынок после того, как пообещал прекратить инвестировать туда из-за войны в #Украине».

Heineken отказался от того, чтобы 61 новые продукты на #российском рынке в последнее время после того, как тратят investing the because of war in #Ukraine. @Heineken What say you? #BoycottHeineken #OpRussia #RussiaIsATerroristState

Tag them, share this and make them uncomfortable pic.twitter.com/bkg3Rr5Yh7 — Anonymous Operations (@AnonOpsSE) February 23, 2023

Отметим, что в 2022 году в марте компания Heineken пообещала вывести свой бизнес из России после того, как эта страна-агрессорка вторглась в Украину. Но в отчете о расследовании нидерландского сайта Follow the Money утверждается, что отчеты компании показали, что ее российское отделение «выпустило 61 новый продукт «в рекордные сроки» и продало на 720 000 гектолитров больше пива и безалкогольных напитков».

Heineken быстро отреагировал на спор в официальном заявлении: «Мы упорно работаем над тем, чтобы передать наш бизнес жизнеспособному покупателю в очень сложных условиях, и мы ожидаем значительных финансовых убытков для компании, составляющих около 300 миллионов евро.

Впрочем, люди не поверили в невинность компании и продолжают бойкот.

Добавим, что НАПК Украины внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны, потому что компания отказалась от бойкота России и не закрыла там свой бизнес.

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