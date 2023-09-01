В сети опубликовали новые снимки последствий атаки дронов на аэродром под Псковом

Снимки свидетельствуют о том, что два самолета полностью сгорели.

В сети опубликовали новые спутниковые снимки, на которых изображены последствия ударов беспилотников по аэродрому у российского города Псков.

Снимки были опубликованы OSINT-исследователем MT Anderson в сети X.

Новые спутниковые снимки подтверждают информацию о поражениях четырех российских самолетов Ил-76, размещавшихся на аэродроме.

Снимки свидетельствуют о том, что два из этих самолетов полностью сгорели. Еще два – вероятно, получили значительные повреждения.

Последствия ударов по аэродрому в Пскове

Последствия ударов по аэродрому в Пскове

Напомним, ранее сообщалось, что картонные дроны успешно атаковали аэродром в Курске.

Кроме того, мы ранее информировали, что 30 августа в российском Пскове на аэродроме раздались сильные взрывы. Пропагандисты признали, что были повреждены 4 военно-транспортных самолета ИЛ-76.

Читайте также: