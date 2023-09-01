В сети опубликовали новые снимки последствий атаки дронов на аэродром под Псковом

Снимки свидетельствуют о том, что два самолета полностью сгорели.
В сети опубликовали новые спутниковые снимки, на которых изображены последствия ударов беспилотников по аэродрому у российского города Псков.
Снимки были опубликованы OSINT-исследователем MT Anderson в сети X.
Новые спутниковые снимки подтверждают информацию о поражениях четырех российских самолетов Ил-76, размещавшихся на аэродроме.
Снимки свидетельствуют о том, что два из этих самолетов полностью сгорели. Еще два – вероятно, получили значительные повреждения.
Напомним, ранее сообщалось, что картонные дроны успешно атаковали аэродром в Курске.
Кроме того, мы ранее информировали, что 30 августа в российском Пскове на аэродроме раздались сильные взрывы. Пропагандисты признали, что были повреждены 4 военно-транспортных самолета ИЛ-76.
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