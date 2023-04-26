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В сети опубликовали видео боевого дежурства ЗРК Patriot в Украине

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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В сети опубликовали видео боевого дежурства ЗРК Patriot в Украине

Система ЗРК Patriot уже находится на боевом дежурстве в Украине / Фото: commons.wikimedia.org

Западная система защищает украинское небо с апреля 2023 года.

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук показал видео боевого дежурства ЗРК Patriot в Украине.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram Николая Олещука.

"С апреля 2023 года ЗРК "Patriot" – на боевом дежурстве в Украине! Современная западная техника имеет свои особенности, но наши защитники неба быстро ее овладевают, и уже готовы уничтожать российского оккупанта! Командир дивизиона разрешил мне несколько протестовать "Patriot". Спасибо, Артем, давно мечтал это сделать!" – написал Олещук.

Кроме того, генерал выразил благодарность западным партнерам, руководству государства и войскам за то, что Украина наконец-то получила оружие против враждебной "баллистики".

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната отмечает, что системы противовоздушной обороны Patriot не рационально использовать против ракет С-300.

Кроме того, ранее Юрий Игнат заявлял, что системы ПВО не могут покрыть всю территорию Украины, поэтому альтернативой становятся мобильные огневые группы со стрелковым оружием или пулеметами.

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Дата публикации
Просмотры
651
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