Аэробомберы 110-й отдельной механизированной бригады продолжают уничтожать врага. На этот раз адское сальто отминусировало оккупанта.

Об этом сообщил в Сети журналист Юрий Бутусов.

"Адское сальто — и этот российский военнослужащий выбывает из очереди на квартиру на Печерских холмах", — написал он.

Адское сальто отмунусировало оккупанта

Что известно о ситуации на фронте

Напомним, Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 387 940 своих военных, в том числе более 800 – за последние сутки.

Какое-либо прекращение огня во время российской агрессии против Украины пойдет на пользу РФ, однако президент РФ Владимир Путин не пойдет на переговоры. оборонных

В то же время обозреватель по вопросам безопасности Майкл Пек сделал свой собственный прогноз развития войны России против Украины на 2024 год.