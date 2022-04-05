В Сети показали фото освобожденной от оккупантов Чернобыльской зоны

Среди персонала предприятий Чернобыльской зоны есть потери.

После полномасштабного вторжения России в Украину значительная часть Чернобыльской зоны отчуждения была оккупирована, на нескольких направлениях велись активные боевые действия. Зона и близлежащие населенные пункты были отрезаны от связи, электроэнергии и продуктов.

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения показало, как сейчас выглядит зона отчуждения, освобожденная от российских оккупантов.

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Отмечается, что многие сотрудники предприятий Чернобыльской зоны оказались в своих домах в оккупации.

"К сожалению, уже сейчас констатируем, что горькие потери среди персонала есть, но об этом мы напишем отдельно, когда можно будет проверить состояние каждого человека, из почти 6 000 работающих на предприятиях ГАЗО", — говорится в сообщении.

Напомним, ученые рассказали, что ждет российских солдат, окопавшихся в Рыжем лесу. Как минимум вторую степень лучевой болезни россияне заработали.

Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

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