В Сети показали кадры "до" и "после" поражения склада на аэродроме "Октябрьское"

В результате около железнодорожной станции "Элеваторная" также произошел пожар.

В результате взрыва в Крыму атакован склад БК на аэродроме "Октябрьское". Это один из самых крупных аэродромов авиации бывшего Черноморского флота СССР.

Кадры с пораженным БК показали в Сети.

Пропагандисты заявили, что в результате этого вблизи железнодорожной станции "Элеваторная" также произошел пожар. Там остановили движение поездов.

В то же время гауляйтер Крыма Сергей Аксенов также заявляет о попытке "налета беспилотников по инфраструктурным объектам Красногвардейского района".

Уничтоженный склад БК на аэродроме "Октябрьское": как выглядит

Отметим, в Крыму раздались взрывы на одном из крупнейших аэродромов авиации бывшего Черноморского флота СССР.

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