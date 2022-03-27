В Сети показали, как ВСУ разгромила Кантемировскую танковую дивизию (фото)

Накануне вечером застрелился командир 13-го танкового полка, входящего в состав Кантемировской дивизии.

В Сети показали последствия освобождения украинскими военными Тростянца в Сумской области и разгрома Кантемировской танковой дивизии.

Фото с места боевых действий опубликовали в Министерстве обороны Украины.

Украинская разведка сообщила, что накануне вечером застрелился командир 13-го танкового полка, который входит в состав Кантемировской дивизии.

“Итак, 13 номер полка оказался для русского офицера несчастливым. Так же, как номер 200 для отдельной мотострелковой бригады россиян, которую холодноярцы разбили и частично "задвухсотили" на харьковском направлении. Ну и вишенкой на торте стало сообщение, что в РФ командующий 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель был снят с должности. В 1-ю танковую армию входит печально известная "элитная" Кантемировская дивизия. Отмечается, что Киселя уволили из-за огромных потерь и провала вторжения РФ в Украину”, — добавили в Минобороны.

Министерство обороны Украины

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