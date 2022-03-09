В Сети показали, как "вторая армия мира" с палками ворует кур во дворах украинцев (видео)

Оккупанты, похоже, изрядно проголодались.

Российские оккупанты, которых Путин отправил воевать против Украины, не только столкнулись с сопротивлением украинцев и терпят сокрушительное поражение, но и, похоже, у них нечего есть. В Сеть попало видео, как оккупанты охотятся за курами во дворе гражданского населения.

Соответствующее видео распространил нардеп Александр Качура.

На кадрах видно, как трое оккупантов заходят во двор и начинают толкать кур в мешки. Один из захватчиков вооружился палкой, которой бил птицу.

"Кацапские оккупанты воруют кур у обычных людей. Это не то, что фашисты, они их давно уже переплюнули, черти", — говорится в сообщении в видео в Telegram-канале "ВСУ. Война с оккупантами".