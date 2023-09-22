В Сети показали, как выглядит штаб Черноморского флота РФ после удара ракеты (видео)

На место взрыва приехали по меньшей мере 10 машин скорой помощи.

В результате мощных взрывов в Севастополе и, в пятницу, 22 сентября, кафиры заявили об ударе по штабу Черноморского флота.

Последствия атаки опубликовал в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Демобилизованных немало", — написал он.

Удар по штабу Черноморского флота в Крыму

На место взрывы приехали по меньшей мере 10 машин скорой помощи.

Пока информация о пострадавших уточняется.

"Обломки падают у театра им. Луначарского на проспекте Нахимова в Севастополе", — говорится в сообщении.

В Севастополе атаковали штаб Черноморского флота

Взрывы в Севастополе

Сегодня, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Их слышали, в частности, в Феодосии и Севастополе, в последнем оккупанты применили дымовые завесы. А на Крымском мосту перекрыли движение.

Днем в Севастополе раздались очередные взрывы. оккупанты заявляют об ударе по штабу Черноморского флота.

Накануне, командный пункт Черноморского флота РФ вблизи Севастополя в среду, 20 сентября, был уничтожен благодаря точному ракетному удару.

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