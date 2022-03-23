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В Сети показали, как затопило территорию Киевщины из-за поврежденной дамбы — фото

В Сети показали, как затопило территорию Киевщины из-за поврежденной дамбы — фото

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В Сети показали, как затопило территорию Киевщины из-за поврежденной дамбы — фото

Maxar

Дамба расположена у Киевского водохранилища.

Из-за повреждения дамбы на реке Ирпень вода выходит из берегов и затапливает огромные территории сел Киевской области.

Дамба расположена у Киевского водохранилища. Так, на спутниковых снимках американской компании Maxar видны затопления в районе населенного пункта Козаровичи.

© Maxar
Maxar

Река разлилась возле жилых домов в селе Демидов.

© Maxar
Maxar

"Враг не пройдет. Новые спутниковые снимки американской компании Maxar показывают зону затопления в районе населенного пункта Козаровичи под Киевом. В этом районе ранее была повреждена дамба на реке Ирпень у места ее впадения в Киевское водохранилище. Судя по снимкам, вода разлилась на огромной территории, зона затопления достигает Демидова", – говорится в подписи Telegram-канала "Киев. Главное".

Напомним, село Демидов в Киевской области оказалось перед угрозой затопления. Во время боев была повреждена дамба Киевского водохранилища, теперь через нее поступает вода.

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